Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit hat am Dienstag einen neuen Höchstand bei den Corona-Toten registriert. Demnach starben innerhalb eines Tages 53 Menschen an oder mit dem Coronavirus. Der bisherige Höchststand stammt vom 24. November, damals starben 36 Menschen innerhalb eines Tages. Insgesamt liegt die Zahl der Corona-Toten in der Hauptstadt jetzt bei 899.

Weiterhin auf Grün steht dagegen die Ampel zum Vier-Tage-Wert der Reproduktionszahl. Diese lag am Dienstag bei 0,94 - eine infizierte Person steckt damit durchschnittlich weniger als eine weitere Person mit dem Coronavirus an.

Die Gesundheitsverwaltung meldete am Dienstag außerdem 1.129 Corona-Neuinfektionen. Insgesamt steigt die Zahl der Corona-Infektionen in der Hauptstadt damit auf 80.935.

Die mittlerweile auch in Deutschland gestiegene Todesrate erklärte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Dienstag in Berlin mit dem Alter der Infizierten.

Derzeit seien die Fallzahlen bundesweit bei den alten und hochaltrigen Menschen am höchsten. In Berlin etwa gab in den vergangenen sieben Tagen in der Gruppe der Über-90-Jährigen rund 834 Fälle pro 100.000 Einwohner, bei den 80- bis 89-Jährigen knapp 300. In mehreren Alten-und Pflegeheimen ist es zu größeren Ausbrüchen gekommen.

Zum Schutz auch dieser Gruppen gilt es Wieler zufolge, die Infektionszahlen generell zu senken: "Wenn wir insgesamt in Deutschland die Zahlen runter bekommen, dann werden Infektionen nicht so schnell weitergegeben. Das ist der ganz entscheidende Punkt."

Von Mittwoch an gelten bundesweit verschärfte Corona-Maßnahmen. Diese können sich aber erst mit zeitlichem Verzug in den gemeldeten Zahlen niederschlagen.