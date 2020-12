Bild: dpa/Kalaene

Corona-Pandemie - Berliner Senat führt neue Regeln für Besuche in Pflegeheimen ein

15.12.20 | 13:59 Uhr

Nach wie vor ist das Infektionsgeschehen vor allem bei alten Meneschen und in Pflegeheimen in Berlin besorgniserregend. Gerade gibt es wieder massive Ausbrüche in zwei Heimen. Nun reagiert der Senat mit neuen Regeln - vor allem für Besuche.



Der Berliner Senat führt neue Corona-Regeln für Pflege-Einrichtungen ein. Ab Mittwoch sollen Corona-Tests für alle Mitarbeitende alle zwei Tage verpflichtend sein, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag auf einer Pressekonferenz des Senats. Zudem müssen Besucher ein negatives, maximal 24 Stunden altes Testergebnis vorweisen und beim Besuch verpflichtend eine FFP2-Maske tragen. Es dürfe nun auch nur noch täglich eine Person eine Stunde lang zu Besuch kommen. Nur über Weihnachten (vom 24. bis 28.12.) werde diese Regel gelockert, dann dürften auch drei Leute pro Tag zu Besuch kommen.



Zwei massive Ausbrüche in Pflegeheimen

Am Montag war bekannt geworden, dass es in zwei Berliner Pflegeheimen massive Corona-Ausbrüche gibt. Das Gesundheitsamt Reinickendorf bestätigte dem rbb, dass eine Einrichtung an der Techowpromenade betroffen ist. Bisher habe es zwölf Tote gegeben. Der Amtsarzt sagte, es hätten sich bislang 80 Bewohner und 30 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Man gehe davon aus, dass das Virus von Besuchern in die Einrichtung getragen worden sei. Die Heimleitung werde entlassen, kündigte Kalayci am Dienstag auf der Senats-Pressekonferenz an. Auch in einem Pflegeheim in Mitte gibt es einen Corona-Ausbruch. Im Pflegezentrum "Goldenherz" sollen 22 Bewohner und ein Mitarbeiter mit oder an Corona gestorben sein. Dort habe es zehn Tage gedauert, alle Personen zu testen, es gebe einfach niemanden, der testen kann, hieß es. Auch Kalayci räumte ein, dass es personell schwieirig sei, die Tests durchzuführen.



"Wir werden in Berlin als erstes in den Pflegeeinrichtungen mit mobilen Teams impfen", betonte Kalayci. Die Impfbereitschaft bei den Bewohnern und Bewohnerinnen sei sehr hoch, so Kalayci. Das Ziel solle sein, die Sterberate bei den Über-90-Jährigen senken. Menschen über 80 Jahren und Beschäftigte in der Pflege sollen in Berlin in einem zweiten Schritt geimpft werden - je nachdem, wieviel Impfstoff wann verfügbar ist, sagte Kalayci.