Die Verschärfung der Corona-Maßnahmen führt dazu, dass der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz eingezäunt wird. Von diesem Mittwoch an werde es fünf Ein- und Ausgänge für den Markt geben, teilte eine Sprecherin am Freitag auf Anfrage mit. Der Schaustellerverband wolle so die 2G-Regel umsetzen, die laut Senatsbeschluss künftig generell für alle Berliner Weihnachtsmärkte gelten soll.