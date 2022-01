Innerhalb von sieben Tagen steckten sich damit rechnerisch 511,5 Menschen pro 100.000 Einwohner nachweislich mit dem Virus an. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist damit erneut sprunghaft angestiegen. Am Donnerstag hatte der Wert noch bei 416,9 gelegen.

Die Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg: Wie viele Neuinfizierte gibt es? Wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz? Und wie viele Menschen sind geimpft? Alle wichtigen Erkenntnisse in ständig aktualisierten Grafiken. Von Haluka Maier-Borst, Jenny Gebske, Arne Schlüter und Sophia Mersmann

Die Impfkampagne muss mehr in die sozialen Brennpunkte gehen, sagt Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey – und suggeriert, dass vor allem unter Menschen mit Migrationshintergrund Impfskepsis vorherrscht. Doch ist dem so? Von S. Schöbel

In Brandenburg erhöhte sich die Inzidenz auf hohem Niveau nur geringfügig. Nach Daten des RKI vom Freitag infizierten sich 441,9 Menschen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner mit dem Virus nach 435,9 am Vortag. Damit hat das Land bundesweit die fünfthöchste Sieben-Tage-Inzidenz.

Deutschlandweit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz nach RKI-Angaben auf 303,4. Am Donnerstag hatte der Wert bei 285,9 gelegen, vor einer Woche bei 214,9. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden bundesweit 56.335 Neuinfektionen verzeichnet. Es war bereits der dritte Tag in Folge mit mehr als 50.000. Vor einer Woche waren es noch 41.270.

Nach neuen Angaben der Labore hat die Corona-Variante Omikron Delta in Berlin überholt. Auch deshalb plant der Senat weitere Impfangebote - vor allem in sozialen Brennpunkten. Zudem sollen die Schulen nach Möglichkeit offen bleiben.

Ebenso blieb die Zahl der in Brandenburg gemeldeten neuen Corona-Infektionen binnen eines Tages hoch: Sie betrug 2.011 nach 2.986 am Vortag. Nach Einschätzung der Landesregierung wird Omikron in diesen Tagen die vorherrschende Variante des Virus in Brandenburg. In einigen Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Baden-Württemberg ist sie nach Angaben der zuständigen Landesbehörden bereits vorherrschend.

Auch in Berlin hat die Omikron Delta überholt. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hatte das am Dienstag auf der Senatspressekonferenz mitgeteilt. "Es ist eine interessante und beunruhigende Zahl: Die Labore haben einen Anteil von 43,5 Prozent an Omikron sequenziert. Das ist ein wenig mehr als Delta", sagte sie.