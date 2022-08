Suche nach Interims-Intendant - Belegschaft des rbb fordert Mitsprache bei Neuanfang

Wer soll den rbb aus der Krise führen? Die Belegschaft des Senders fordert nun in einer Resolution mehr Mitsprache bei der Suche nach neuem Spitzenpersonal. Zugleich soll die transparente Aufarbeitung der Missstände vorangetrieben werden.



Die Belegschaft des rbb fordert, bei der Aufklärung aller im Raum stehenden Vorwürfe, aber auch bei der Neuaufstellung der Geschäftsleitung, die Beschäftigten jetzt konsequent einzubinden. Das ist der Inhalt einer Resolution, die rund 500 Teilnehmende einer Belegschaftsversammlung am Dienstagabend beschlossen haben.

"Hinterzimmerkungeleien können wir uns nicht erlauben"

Der Rundfunkrat müsse unverzüglich eine vertrauenswürdige Interims-Geschäftsleitung einsetzen, heißt es weiter. In diesen transparenten Findungsprozess müsse die Belegschaft, also feste und freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einbezogen werden. "Hinterzimmerkungeleien und alte Seilschaften können wir uns nicht erlauben", heißt es in der Resolution wörtlich. Dies gelte auch für die Ausschreibung bei der regulären Besetzung der nächsten Geschäftsleitung. Die Bewerberinnen und Bewerber müssten vor ihrer Wahl ihre Qualifikation nicht nur vor der Belegschaft präsentieren, sondern auch vor den Augen der rbb-Nutzerinnen und -Nutzer in Berlin und Brandenburg bestehen, so die Forderung.



Forderung nach mehr Transparenz

Darüberhinaus ist die Belegschaftsversammlung zu dem Schluss gekommen, dass sich die unverhältnismäßig starke Stellung der Intendantin oder des Intendanten bei zugleich schwacher ehrenamtlicher Kontrolle überlebt habe. Allein der Austausch des Spitzenpersonals werde nicht reichen. Es brauche jetzt wirksame Compliance-Regeln und einen zeitgemäßen rbb-Staatsvertrag. Die Mitspracherechte der Beschäftigten bei der Besetzung von Führungspositionen bis hin zur Intendanz müssten gesetzlich verankert werden. Nur so könnten die Führungskräfte auch das Vertrauen der Belegschaft gewinnen. "Statt durch Boni versüßte Gefolgschaft müssen transparentes Handeln, Kritikfähigkeit und Zivilcourage die entscheidenden Karrierefaktoren sein", heißt es in der Resolution.



Auch die Aufsichtsgremien müssten gestärkt und auch hier Beschäftigte und ihre internen Kenntnisse systematisch eingebunden werden. Insbesondere die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (inzwischen knapp die Hälfte der Belegschaft und der allergrößte Teil der Journalistinnen und Journalisten) müssten zukünftig durch den Personalrat vertreten und auch in die Aufsichtsgremien eingebunden werden, geregelt durch den Staatsvertrag.



Missstände sollen intern aufgearbeitet werden

In der Resolution kündigen die rbb-Beschäftigten ferner an, eine Aufklärungs- und Zukunftskommission zu bilden. Dafür würden in den nächsten Tagen Personen aus der Belegschaft und von außen benannt. Sie sollen unabhängig und im Auftrag aller rbb-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter die Missstände aufklären und an die Belegschaft berichten. Außerdem soll sie Empfehlungen geben, wie das Vertrauen zwischen Belegschaft und Führungskräften gestärkt werden kann und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um vergleichbare Vorgänge in Zukunft zu verhindern.



Der rbb müsse sich intern neu aufstellen, mit flachen Hierarchien und einem offenen Ohr für die Wünsche des rbb-Publikums. Ein gutes und vertrauenswürdiges Programm sei eine Daueraufgabe, die nicht an eine Geschäftsleitung delegiert werden könne.



Die Resolution schließt mit den Worten: "Die Glaubwürdigkeit des rbb werden wir nur wieder herstellen können, wenn unsere Arbeit überzeugend ist und wenn wir von unserer Arbeit überzeugt sind."

Wer prüft den rbb? Rundfunkrat Wer? 30 Mitglieder entsandte Vertreter:innen diverser gesellschaftlicher Gruppen und Verbände Acht Posten werden durch Politik besetzt (Wahl durch Fraktionen in Landtag und Abgeordnetenhaus, Kandidat:innen müssen keine Parlamentarier:innen sein)

Sitzungen sind öffentlich, mit Ausnahmen (Entscheidungen zu einzelnen Personen) Amtsdauer: 4 Jahre monatliche Aufwandsentschädigung: 400 Euro (Vorsitzende: 700, Stellvertreter 500 Euro) Sitzungsgeld: 75 Euro Dreistufentest nach dem Medienstaatsvertrag - Aufgaben Überwacht Einhaltung des Staatsvertrages, darf aber einzelne Angebote vor der Ausstrahung weder kontrollieren noch beeinflussen Prüft Angebote auf Einhaltung des Drei-Stufen-Tests nach dem Medienstaatsvertrag Erlässt Richtlinien für neue Angebote des rbb

Wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates und kann sie auch abberufen Entscheidet in der Regel mit einfacher Mehrheit, bei Personalentscheidungen mit Zwei-Drittel-Mehrheit Segnet Finanzordnung ab und muss bei Geschäften des rbb ab 250.000 Euro zustimmen Wählt Intendant:in und Direktor:innen (auf Vorschlag Intendanz) - und kann sie auch abberufen Intendant:in kann Sondersitzung beantragen und muss zu Sitzungen eingeladen werden Personalrat des rbb darf zwei Vertreter:innen zu Sitzungen schicken



Verwaltungsrat Wer? Acht Mitglieder, darunter Vertreter:in des Personalrates Wird vom Rundfunkrat gewählt Sitzungen sind nichtöffentlich

Amtszeit: 4 Jahre Aufgaben Kontrolliert Geschäfte der Intendanz und der rbb-Tochterunternehmen Schließt Dienstvertrag mit Intendant oder Intendantin ab Vertritt den rbb juristisch gegenüber Intendanz bei Rechtsstreit Prüft Wirtschaftsplan, Jahresabschluss und Geschäftsbericht Erlässt Finanzordnung Wickelt Grundstücksgeschäfte ab Schließt Tarifverträge ab



Externe Prüfung Rechnungshöfe von Berlin und Brandenburg prüfen die Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie die Rechnungslegung des rbb leiten Erkenntnisse an Landesregierungen beider Länder weiter können ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit der Prüfung zu Lasten des Rundfunks Berlin-Brandenburg beauftragen Parlamente in Berlin und Brandenburg Müssen vom rbb über wirtschaftliche und finanzielle Lage informiert werden, inkluisve Geschäften der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften Müssen alle vier Jahre über Veränderungen und Entwicklungsperspektiven des rbb informiert werden Die Beitragszahler:innen Wer Kritik am Programm des rbb üben will, kann das in Form einer Programmbeschwerde tun. Damit rügt man die Verletzung von Programmgrundsätzen des rbb [mehr hier]. Über Programmbeschwerden entscheidet der Intendant oder die Intendantin innerhalb eines Monats schriftlich. Ist der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin mit der Antwort nicht einverstanden, kann er oder sie sich an den Rundfunkrat wenden. Der entscheidet schließlich endgültig, ob die Beschwerde begründet ist.

