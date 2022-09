Hohe Energiepreise - Senatorin Kipping sagt sozialen Einrichtungen weitere Hilfe zu

Di 20.09.22 | 20:56 Uhr

Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) hat sozialen Einrichtungen in der Stadt weitere Hilfen in Aussicht gestellt, die unter den stark gestiegenen Energiepreisen leiden.



"Wir haben als rot-grün-roter Senat schon beim Haushalt gesagt, wir nehmen Geld in die Hand, um sozialen Orten bei den gestiegenen Energiekosten zu helfen. Am Montag haben wir vereinbart, dass wir noch mehr Geld in die Hand nehmen, falls das nicht reicht, in Form einer Erhöhung der Zuwendung", sagte Kipping am Dienstag in der rbb24 Abendschau. Auch für diese Zwecke sei das Berliner Entlastungspaket von bis zu 1,5 Milliarden Euro vorgesehen, erklärte Kipping.

Kipping rät zu Nachverhandlungen mit Anbietern

Man könne aber keine Blankoschecks ausstellen, und natürlich müssten auch alle sparen, so Kipping. "Aber wir wollen den verschiedensten Akteuren, mit denen wir zusammenarbeiten, helfen."



Jenen, die akut Nachforderungen bekommen hätten, empfehle sie Nachverhandlungen mit den Energieanbietern. "Mit ihnen sollte man reden und das Ganze zinslos bezahlen über einen längeren Zeitraum gestreckt", so die Senatorin.



An den Bund gerichtet forderte sie wie schon zuvor die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), einen Gaspreis-Deckel einzuführen. Dies sei das wirksamste Mittel, um die hohen Preise einzudämmen.



