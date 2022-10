Fatima Donnerstag, 06.10.2022 | 08:18 Uhr

Was erwartet der Bürger von dieser Veranstaltung, von Akteuren, die durch diese "Wahl" an die Macht gekommen sind?

Unter der Führung von Schummel-Franzi wird das Komplomarat aus SPD, Grünen und der SED Nachfolge alles tun, um an der Macht zu bleiben.

Also auch Schäden an der Demokratie in Kauf nehmend. Wie es darum steht, sieht man an der Verteidigung und dem Klammern an den ehemaligen SED-Mann Geisel.