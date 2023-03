Ronny Sonntag, 26.03.2023 | 10:58 Uhr

Ohhhh Jaaaaa. Ich bin dafür. Am besten mit ganz vielen Wimpeln am Fahrrad und einem breiten, naiven Lächeln im Gesicht, das man so hat, wenn man nur in seiner eigenen Welt lebt und einen die Lebenssituationen von anderen Menschen nicht interessieren. Ziemlich egoistisch und so gar nicht gerecht und sozial. Niemand muss in Berlin leben, das ist freiwillig!