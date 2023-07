In einer Stichwahl können die Bürgerinnen und Bürger von Falkensee (Havelland) am Sonntag über einen neuen Bürgermeister entscheiden. Zur Wahl stehen der parteilose Bewerber Heiko Richter und der CDU-Kandidat Jan Pollmann. Sie hatten in der Wahl am 11. Juni die meisten Stimmen errungen.

Damals hatte keiner der sieben angetretenen Bewerber die erforderliche Mehrheit erreicht. Richter hatte mit 37,4 Prozent der abgegebenen Stimmen das beste Ergebnis erzielt, für Pollmann hatten 28,0 Prozent gestimmt.

Amtsinhaber Heiko Müller (SPD) war nach 16 Jahren nicht noch einmal zur Wahl angetreten.