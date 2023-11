Der Landtagsabgeordnete Philip Zeschmann hat überraschend seinen Austritt aus der Partei BVB/Freie Wähler erklärt. Die könnte nun ihren Fraktionsstatus verlieren. Zeschmann begründete seine Entscheidung mit Problemen mit Parteichef Péter Vida.

Die Freien Wähler im Brandenburger Landtag stehen kurz davor, ihren Status als Fraktion zu verlieren. Grund ist der Austritt des Landtagsabgeordneten Philip Zeschmann. Mit dann nur noch vier Mitgliedern könnte die Partei BVB/Freie Wähler ihren Fraktionsstatus nicht aufrechterhalten.

In einer Pressemitteilung begründet Zeschmann am Montag seinen Austritt aus der Fraktion mit "unüberwindbaren Unvereinbarkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Landes- und Fraktionsvorsitzenden Péter Vida". Der Vertrauensverlust sei in den vergangenen Wochen und Monaten so groß geworden, dass ihm nur dieser Schritt bleibe, so Zeschmann gegenüber dem rbb. Er habe sich nie vorstellen können, seine politische Heimat BVB/Freie Wähler und die Landtagsfraktion einmal aufgeben zu müssen.