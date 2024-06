"Letzte Generation" sprüht Forderung an Scholz ans Kanzleramt

Do 06.06.24 | 13:53 Uhr

Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Donnerstagmorgen die Worte "Sei ehrlich!" an die Nordfassade des Bundeskanzleramts geschrieben. Nach Angaben der Bundespolizei waren sechs Personen an der Aktion beteiligt. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Den Angaben der Aktivisten zufolge richtet sich die Botschaft an Bundeskanzler Olaf Scholz, der am Morgen eine Regierungserklärung im Bundestag zur "aktuellen Sicherheitslage" abgehalten hatte. In einer Mitteilung bat die "Letzte Generation" den Kanzler "inständig" darum, anzusprechen, dass die Klimakatastrophe Sicherheit und Leben "akut" bedrohe.