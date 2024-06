Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Besuch in Cottbus die Gründung der Medizinischen Universität Lausitz als wichtigen Baustein für die Entwicklung der Region gewürdigt. "Es ist die erste staatliche Universitätsmedizin in Brandenburg und damit ein wegweisendes Projekt für die ganze Region", sagte Scholz am Mittwochabend im Staatstheater in Cottbus.

Die neue Klinik sowie ein neues ICE-Werk, ein Batteriespeicher und ein Industriepark sicherten nicht allein die Region, so Scholz. "Aber zusammengenommen ist das, was hier gerade passiert, einmalig in Deutschland", betonte der Kanzler bei dem Festakt zu 110 Jahre Carl-Thiem-Klinikum Cottbus.