Berlins Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) hat Kritik an der Modernisierung des Mommsenstadions zurückgewiesen. Warum die österreichische Nationalmannschaft dort nicht, wie zunächst geplant, während der Europameisterschaft trainiert hat, sei von der UEFA und vom österreichischen Fußballverband "nicht kommuniziert" worden, sagte Spranger. Man habe das Stadion der UEFA für diesen Zweck zur Verfügung gestellt, jedoch keinen Einfluss darauf, ob das Angebot angenommen wird. Die im Achtelfinale ausgeschiedene Mannschaft von Coach Ralf Rangnick trainierte lieber im benachbarten Olympiapark. "Die Entscheidung liegt vollständig bei der UEFA und den jeweiligen Teams", so Spranger.

Der "Wolfsgruß" des türkischen Nationalspielers Demiral nach dem EM-Achtelfinale gegen Österreich hat hitzige Debatten ausgelöst. Nun will Präsident Erdogan am Samstag zum Viertelfinale gegen die Niederlande nach Berlin kommen.

Zuletzt hatte sich vor allem der Viertligist BFC Dynamo verärgert gezeigt, der im Sportforum Hohenschönhausen spielt. Das Fußballstadion dort ist ebenfalls sanierungsbedürftig, doch der Senat entschied sich für das Mommsenstadion, die Heimstätte des Fünftligisten Tennis Borussia. Während "TeBe" in der fünften Liga spielt, hatte der BFC Dynamo in der letzten Saison den Aufstieg in die 3. Liga nur knapp verpasst und fühlt sich bei der Frage der Stadionsanierung als Club in Ostberlin vom Senat übergangen.