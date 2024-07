Lieschen M. Bln Donnerstag, 18.07.2024 | 11:32 Uhr

Oje, die geballte Fachkompetenz der FDP: Buschmann und Kubicki!?

Die Polizei gehört zur Exekutive, die darf gar nichts anordnen. Haftbefehle, Ducrchsuchungsbeschlüsse - alles muss durch Richter, also die Judikative, angeordnet werden. Und dass die Polizei nicht immer im Interesse der Opfer handelt, dürfte auch bekannt sein.

Was muss denn erst passieren, wenn die zu schützende Person das Bundesland, in dem der Gewalttäter die Fußfessel tragen muss, verlässt und vom potentiellen Täter in ein Bundeland verfolgt wird, in dem er die elektronische Fußfessel nicht tragen muss?

Buschmann, setzen 6!