Die Humboldt-Uni ist mit einer mutmaßlich politischen Botschaft beschmiert worden. Unbekannte malten ein nach unten gerichtetes Dreieck an ein Gebäude - ein Symbol, das immer wieder im Zusammenhang mit pro-palästinensischen Aktionen genutzt wird.

Das Zeichen eines roten Dreiecks wurde zuletzt mehrfach im Zusammenhang mit pro-palästinensischen Aktionen genutzt. Nach Angaben des Berliner Vereins Democ, der demokratiefeindliche Bewegungen analysiert, wurde das mit der Spitze nach unten zeigende rote Dreieck nach dem 7. Oktober aber auch in Propaganda-Videos der Hamas verwendet - als Markierung "feindlicher Ziele", wie Democ schreibt [democ.de].

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag das Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität mit roter Farbe beschmiert. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde auf einer Wand der Schriftzug "HU" aufgetragen sowie ein mit der Spitze nach unten gerichtetes Dreieck.

An dem Vorfall an der HU waren Zeugenberichten zufolge fünf vermummte Personen beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Aufbringen der Farbe seien sie in verschiedene Richtungen geflüchtet. Der für politische Taten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Farbschmiererei mit politischem Hintergrund.

Das Institut für Sozialwissenschaften war vor wenigen Wochen von propalästinensischen Studierenden besetzt worden. Nachdem die Präsidentin der Universität, Julia von Blumenthal, die Besetzung zunächst geduldet hatte, wurde das Gebäude schließlich von der Polizei geräumt. Laut von Blumenthal bestimmte Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) in Übereinstimmung mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) damals den frühen Zeitpunkt der Räumung. Von Blumenthal selbst habe noch eine Frist abwarten wollen, die sie den Besetzern gesetzt hatte.

Bei den Protesten wurde das Gebäude stark beschädigt. Zahlreiche Wände im Inneren wurden mit Schmierereien bemalt, auch mit dem roten Dreieck. Die Universität geht von einem Schaden von etwa 150.000 Euro aus. Das Gebäude ist deswegen momentan geschlossen.