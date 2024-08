Schwarz-Rot in Berlin will Abschiebehaft ausweiten

Do 29.08.24 | 18:21 Uhr | Von Boris Hermel

Nach dem Terroranschlag von Solingen fordert die CDU in Berlin eine deutliche Ausweitung der Abschiebehaft. Der Koalitionspartner SPD würde eine Ausweitung der Abschiebehaft mittragen, ist aber gegen den vorgeschlagenen Standort. Von Boris Hermel

Die frühere Jugendarrestanstalt am Kirchhainer Damm kurz vor der Berliner Stadtgrenze in Lichtenrade wird seit 2018 als Abschiebegewahrsam genutzt, ausschließlich für verurteilte ausreisepflichtige Straftäter und sogenannte Gefährder. Insgesamt gibt es dort zehn Haftplätze. Die Anstalt, die von der Polizei geleitet wird, ist oft nur mit wenigen Inhaftierten, teilweise monatelang auch gar nicht belegt.

Ähnlich positioniert sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP). "Wir brauchen ein Gebäude, in dem sämtliche humanitäre Grundsätze gewährleistet werden können. Das sehen wir momentan beim Vorschlag Kirchhainer Damm nicht", so GdP-Sprecher Benjamin Jendro. Allein die zehn Zellen, die es dort gebe, reichten vorn und hinten nicht aus.

Den Standort am Kirchhainer Damm in Lichtenrade aber hält er nach eigener Aussage für ungeeignet, weil es dort zu wenige Haftplätze gebe. Außerdem seien Teile der Anstalt bereits für den völlig überlasteten Maßregelvollzug vorgesehen.

Beim Koalitionspartner SPD stößt Dregger nicht auf grundsätzliche Ablehnung. Innensenatorin Iris Spranger hatte bereits am Montag in der rbb24 Abendschau ihre Zustimmung zur Ausweitung der Abschiebehaft erklärt. "Wir müssen einfach wissen, wo die Leute sind, um sie abschieben zu können."

Jendro zeigt sich überzeugt, dass eine neue Haftanstalt die Abschiebezahlen erhöhen würde. Derzeit wüssten viele Ausreisepflichtige über soziale Medien schon vorher, wann ihr Charterflug stattfinden soll, und tauchten an dem Tag unter. Mit einem Gewahrsam hätte die Polizei die Möglichkeit, die Menschen "auch mal eine Woche vorher abzuholen".

Die oppositionellen Grünen dagegen lehnen eine neue Abschiebehaftanstalt ab. "Wir müssen natürlich schauen, dass das Recht durchgesetzt wird", sagt deren innenpolitischer Sprecher Vasili Franco. Abschiebehaft sei aber ein teures Unterfangen. "Bevor man hier Millionen verpulvert, sollte man diese in Integration und Deradikalisierung stecken", so Franco.

Auch der Flüchtlingsrat warnt davor, "in Berlin lange erkämpfte Standards abzusenken, weil ausreisepflichtige Menschen unter Generalverdacht gestellt werden sollen für die Tat eines Einzelnen", so Sprecherin Emily Barnickel.

Die Berliner AfD-Vorsitzende Kristin Brinker hingegen unterstützt die Überlegungen für eine Ausweitung der Abschiebehaft in Lichtenrade. "Das ist eine Maßnahme, die Kai Wegner schon seit anderthalb Jahren hätte umsetzen müssen", so Brinker. Wegen des begrenzten Platzes am Kirchhainer Damm fordert sie darüber hinaus eine weitere, größere Abschiebehaftanstalt.

Viele Jahre lang hatte Berlin übrigens ein großes Abschiebegefängnis mit 350 Haftplätzen in Grünau. 2015 wurde es geschlossen – unter der Ägide des damaligen CDU-Innensenators Frank Henkel. Begründung: Direktabschiebungen ohne vorherige Haft seien effektiver.