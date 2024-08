Unbekannte haben in der Rosenstraße in Berlin-Mitte ein Denkmal mit israelfeindlichen und pro-palästinensischen Parolen beschmiert.

Eine Polizeisprecherin sagte am Mittwochnachmittag dem rbb, dort seien Schmierereien auf Englisch wie "Free Palastine" und "Jews are committing genocide" (dt. "Juden verüben einen Genozid") entdeckt worden. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.



Das Denkmal "Frauenprotest 1943" der Berliner Bildhauerin Ingeborg Hunzinger erinnert seit 1995 in der Rosenstraße an den Protest von Hunderten Frauen gegen die Verhaftung ihrer jüdischen Männer im Februar 1943. Dort befand sich die Alte Synagoge, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.