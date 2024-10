Auch beim neuen Bewerbungsverfahren gibt es Probleme. Nachdem ein Teil der Mitarbeitervertretungen das Verfahren beanstandet, wurden drei Frauen zusätzlich eingeladen. Am Ende sind es acht Bewerber. Diese kommen nach Informationen von rbb24 Recherche u.a. aus dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), der Bundesagentur für Arbeit (BfA) und der Deutschen Rentenversicherung Bund (DR). Eine Bewerberin arbeitet bei der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Gesundheitsschutz in Bremen. Auch Amtsinhaber Seibert schafft es in die Vorauswahl. Die letzten Bewerbungsgespräche finden an diesem Freitag statt.