Sparkurs - Personalräte der Berliner Verwaltung warnen vor Stellenabbau

Mo 29.07.24 | 16:22 Uhr

dpa/Zacharie Scheurer Audio: rbb24 Inforadio | 29.07.2024 | Sabine Müller | Bild: dpa/Zacharie Scheurer

In einem Brandbrief an die Berliner Landespolitik lehnen die Beschäftigtenvertretungen mögliche Kürzungen ab. Die Arbeitsbelastung sei gestiegen, zudem habe die Politik eigene Versprechen nicht eingehalten.

Personalräte der Berliner Verwaltung warnen angesichts der notwendigen Haushaltskürzungen eindringlich vor Stellenabbau und steigender Arbeitsbelastung. In einem Brief an Senat und Abgeordnetenhaus, der dem rbb vorliegt, wird "jede Form von finanziellen Einsparungen zulasten des Personals" abgelehnt. Viele Beschäftigte arbeiteten bereits jetzt "im ständigen Zustand der Überlastung", heißt es, dies erkläre auch die hohe Krankenquote im öffentlichen Dienst. Der Brief, der auch direkt an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) adressiert ist, beginnt mit einer Bestandsanalyse. Die Haushaltslage habe sich aufgrund von Corona- und Energiekrise sowie dem Zuzug von Geflüchteten infolge des Ukrainekriegs in den vergangenen Jahren "dramatisch gedreht", Berlin sei wieder "pleite". 2025 müssten drei Milliarden Euro eingespart werden, für die Jahre danach gehen die Personalräte von "weiteren Fehlbeträgen in Milliardenhöhe" aus.

dpa/Taylan Gökalp Berliner Landeshaushalt - Steuersenkungen kosten Berlin voraussichtlich 900 Millionen Euro Das Defizit im Berliner Haushalt war bereits milliardenschwer, nun müssen weitere Hunderte Millionen Euro gespart werden. Grund ist eine steuerliche Entscheidung der Bundesregierung. Der Druck auf den Regierenden Bürgermeister Wegner steigt.

Nach Ansicht der Beschäftigtenvertretungen herrscht in vielen Bereichen schon jetzt akuter Personalmangel. Zwar habe es seit 2013 personellen Aufwuchs gegeben, die Ausstattung sei aber "zu keinem Zeitpunkt auskömmlich" gewesen. Denn gleichzeitig sei die Berliner Bevölkerung gewachsen, ebenso die Belastungen der Verwaltung durch vielfältige politische Krisen. An den politisch Verantwortlichen wird im Brief deutliche Kritik geübt. So seien Digitalisierungsversprechen der Politik nicht eingehalten worden, heißt es, eine deutliche Arbeitsentlastung gebe es bisher nicht. Außerdem wird betont, für das "typische Berliner Behördenpingpong" trage das Personal im öffentlichen Dienst keine Verantwortung.

dpa/M.Skolimowska Haushaltsloch in Berlin - Wegner stellt kostenfreien Kita-Besuch und Schulessen zur Debatte "Es gibt ein paar soziale Geschenke im Bildungsbereich, über die wir reden müssen" - das sagt der Regierende Bürgermeister von Berlin, Wegner, in einem Podcast. Prüfen lassen will er nun, ob ein Schulessen in Berlin weiter kostenlos bleiben kann.

Angestoßen wurde die Briefaktion vom Hauptpersonalrat des Landes Berlin, der die Personalvertretungen in allen 145 Dienststellen um Unterstützung für die Forderungen bittet. Erste Rückläufer wurden bereits an Senatsverwaltungen und Abgeordnetenhaus verschickt, unter anderem vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Es ist nicht das erste Mal, dass Berliner Personalräte einen Brandbrief an die Politik senden. Bisher fühlen sie sich allerdings nicht ausreichend gehört. Wie am Montag bekannt wurde, hat sich der Spardruck für die kommenden Jahre nochmal verschärft. Denn die Steuererleichterungen, die die Bundesregierung in der vergangenen Woche unter anderem beim Kinderfreibetrag beschlossen hatte, haben erhebliche Auswirkungen auf den Berliner Landeshaushalt. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass in den kommenden beiden Jahren rund 900 Millionen Euro fehlen werden. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" [€] darüber berichtet.

Sendung: rbb24 Inforadio, 29.07.2024, 16 Uhr