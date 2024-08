Dadurch soll die zurzeit sehr komplexe und zum Teil ineffektive Aufteilung der Aufgaben zwischen Landes- und Bezirksebene klarer strukturiert werden. Außerdem soll dadurch auch die Qualität der Unterkünfte verbessert werden, indem vor allem privatwirtschaftliche Betreiber an höhere Standards gebunden werden.

Eine gesamtstädtische Steuerung der Unterkünfte in Berlin wird schon seit 2016 diskutiert. Hintergrund ist die Zuständigkeit für Geflüchtete und Asylbewerber vor und nach dem Asylverfahren. Normalerweise wechseln alle Personen, die ihre Asylverfahren erfolgreich beendet haben, in die Zuständigkeit der Bezirke. Die aber verfügen nicht über die ausreichende Zahl an Unterkünften, da sie sich auch noch um obdachlose Menschen und Menschen in sozialen Notlagen kümmern müssen.

Sie wenden sich dann oft wieder an das LAF, das bereits 12.000 Menschen im Auftrag der Bezirke unterbringt, oder suchen Unterkünfte vor allem bei privatwirtschaftlichen Anbietern. Für deren Unterkünfte gelten aber weder langfristige Verträge noch hohe Qualitätsstandards wie bei den Unterkünften des LAF. Das soll sich durch die Neuausrichtung und Stärkung des LAF ändern.