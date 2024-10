Am Freitagnachmittag war die Berliner Polizei eigenen Angaben nach mit 400 Einsatzkräften zur Sicherung der Versammlungsfreiheit dreier Veranstaltungen im Kontext des Nahost-Konflikts am Alexanderplatz in Mitte im Einsatz. Das teilte sie am Samstag mit.

Bei der Versammlung mit dem Motto "Stoppt den Krieg" hätte es wiederholt israelfeindliche oder -diffamierende Ausrufe gegeben, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei am Samstag. Außerdem hätten die Einsatzkräfte festgestellt, dass Redebeiträge von minderjährigen Kindern gehalten worden seien.