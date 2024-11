Geld aus dem Aktionsfonds gegen Antisemitismus erhält demnach unter anderem das Berliner Ensemble für sein Projekt "Widerstand - In Erinnerung an den Aufstand polnischer Juden". Auch die Veranstaltungsreihe "Spurensuche ins Jetzt" des Kunsthauses Dahlem wird unterstützt.

Die Zahl der geförderten Projekte liege nun insgesamt bei 32, so die Senatskulturverwaltung. Bereits in einer vorherigen ersten Auswahlrunde waren 16 Förderprojekte ausgewählt worden, mit einem Gesamtumfang von knapp einer Million Euro. Mit dem Aktionsfonds will der Senat ein Zeichen gegen Antisemitismus in der Stadt setzen. Für das kommende Jahr ist laut Kultursenator Joe Chialo (CDU) eine Neuauflage des Fonds geplant.

Die Koalition hatte im vergangenen Herbst im Doppelhaushalt 20 Millionen Euro für den Kampf gegen Antisemitismus bereitgestellt. Im Sommer kam von den oppositionellen Grünen sowie auch aus der Koalition Kritik, die Gelder, um Projekte gegen Antisemitismus zu unterstützen, würden nicht schnell genug abgerufen.