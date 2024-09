In wenigen Tagen – am 7. Oktober - jährt sich der Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel zum ersten Mal. Saleh mahnt nun ein Konzept und die Umsetzung der Koalitionsbeschlüsse an. "Ich wünsche mir mehr Engagement der Kulturverwaltung, wenn es darum geht, ernsthaft an die Sache heranzugehen."

Zugleich lobte er bei dem gemeinsamen Besuch mit Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) den Träger Kiga, der mit seinem neuen Projekt "Dialogräume" ein solches Angebot machen will, um ins Gespräch zu kommen und um ein "Auseinanderdriften der Gesellschaft" zu verhindern, so Kiga-Vorstand Dervis Hizarci.

Finanziert werden die "Dialogräume" aus Mitteln der Lotto-Stiftung. Verteilt über die nächsten drei Jahre stehen dafür 920.000 Euro zur Verfügung. Damit sollen unterschiedliche Angebote finanziert werden, um insbesondere jüdisch-israelische Menschen und palästinensische Menschen ins Gespräch zu bringen. Die unterschiedlichen Formate richten sich an Schulen, Hochschulen, Kultureinrichtungen, aber auch Moscheen.