Im Streit um ein großes historisches Testgelände für Spezialfahrzeuge in Brandenburg will sich ein Betreiberverein mit einer Demonstration für das Recht auf die weitere Nutzung einsetzen. Geplant ist eine Kundgebung für Dienstagvormittag am Testgelände Technische Sicherheit (TTS) der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) in Horstwalde, rund 50 Kilometer südlich von Berlin.

Der Förderverein der Verkehrs-Versuchsanlage Horstwalde e.V. (FKVV) will verhindern, dass die zuständige Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) ihm das Gelände entzieht. Die Behörde hatte angekündigt, dies zum Jahresende zu tun.