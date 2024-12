Fünftes Licht am Chanukka-Leuchter in Berlin entzündet

Chanukka ist das jüdische Lichterfest. Acht Tage lang feiern Jüdinnen und Juden anlässlich der Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. Wir waren beim Fest in der neuen Synagoge in Potsdam dabei.

Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das "Lichtwunder" eines acht Tage brennenden Leuchters. Nach Angaben der Gemeinde sind in diesem Jahr in Berlin 50 Chanukka-Leuchter an öffentlichen Orten aufgestellt und entzündet worden.