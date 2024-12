Wenn die BSW-Abgeordneten am Dienstag das erste Mal über Anträge im Brandenburger Landtag abstimmen, werden ihnen einige Passagen aus den AfD-Anträgen bekannt vorkommen. Im AfD-Antrag "Frieden in Europa schaffen - für eine Politik der Deeskalation" fordert die AfD eine diplomatische Lösung des Ukrainekriegs - ihre Forderung nach einem kompromisslosen Einsatz für Frieden ist auch aus dem BSW-Wahlprogramm bekannt.



Auch den Verfassungstreue-Check will die AfD abschaffen lassen, so fordert sie es in einem Antrag - auch dies ist eine Forderung aus dem BSW-Wahlprogramm. Der Verfassungstreue-Check war im September 2024 in Kraft getreten, er war mit der Mehrheit von SPD, CDU und Bündnisgrünen beschlossen worden. Über eine Anfrage beim Verfassungsschutz werden nun angehende Beamte auf ihre Verfassungstreue geprüft.