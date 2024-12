Morena Berlin Mittwoch, 04.12.2024 | 16:22 Uhr

Erstaunlich, geht Ihnen erst Ihr "Glaube" an eine unabhängige Justiz verloren, überzieht man die parlamentarischen und ausserparlamentarischen Arme des Rechtsterrorismus mit Repression aller Art.

In meinem 64. Jahr geborene und gelernte Bundes- der Republiken-Bürgerin kann ich Ihnen Geschichten erzählen über mit Spiritusmatritzen gedruckte Blättchen, in denen man nicht recht trauern wollte ob des SS-Untersturmbannführers a.D. Hanns-Martin Schleyer. Was war da los! Das wär ja noch schöner gewesen, die hätten ein Konto bei der Sparkasse gehabt! Alleine sie sozusagen ganz normal! Gehts noch?



Ich bin dafür, dass die alle ständig auf allen Ebenen die Polizei, Justiz, Steuerbehörden, Forstamt, Jugendbehörden , den Landschaftsschutz, den Denkmalschutz und die schlechte Laune ihrer Mitfahrenden in Bus und Bahn auf dem Hals haben. Jeden Rag, kleinteilig. Zermürben. Auch mal beim Arbeitgeber erscheinen kommt immer gut.