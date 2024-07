Sebastian T. Dienstag, 16.07.2024 | 07:07 Uhr

Sehr gut! Ich war neulich per Zufall in einem Laden in Niederneuendorf, also zwischen Hennigsdorf und Spandau, wo man Zeitschriften, Getränke usw. bekommt, wo aber auch eine Post/DHL-Filiale drin ist. Und das Erste, was man beim Betreten des Ladens gesehen hat, war ein Aufsteller mit dem Compact-Magazin. Ich bin dann gleich wieder rausgegangen und hatte mir überlegt, dazu eine Mail an die Post zu schreiben, damit die das unterbindet. Aber das scheint sich ja nun glücklicherweise erledigt zu haben.