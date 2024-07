Das rechtsextreme Magazin "Compact" ist verboten worden. Derzeit laufen Razzien in Falkensee und Werder, unter anderem in den Wohnräumen von Chefredakteur Jürgen Elsässer.

Die Grünen bezeichneten das Verbot als "längst überfällige Maßnahme". Der Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Benjamin Raschke, sagte, "Compact" sei keine Publikation, die nach journalistischen Grundsätzen gestaltete sei. Rechtsextreme Ideologien dürften keinen Platz haben in der Gesellschaft, "Compact" habe "systematisch" versucht, die demokratischen Werte mit Hass und Hetze zu untergraben.

Die Grünen wiesen in ihrem Statement darauf hin, dass das formelle Verbot nur der erste Schritt sein könne, der zudem nicht nur das gedruckte Magazin umfassen dürfe. Die Auftritte in den sozialen Netzwerken seien noch online (was am Dienstagmittag tatsächlich auch noch der Fall war).

Auch die Amadeu-Antonio-Stiftung befürwortete das Verbot. Das Magazin betreibe "Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Verschwörungserzählungen und übelsten Geschichtsrevisionismus", sagte Pressesprecher Lorenz Blumenthaler dem Evangelischen Pressedienst.