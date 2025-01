Das sind die Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Kleinmachnow

So 19.01.25 | 09:30 Uhr

Kleinmachnow wählt am 26. Januar eine neue Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister. Die Kandidaten von SPD, CDU und Grünen müssen vor allem das Finanzproblem der Gemeinde lösen. Sie haben aber auch eigene Schwerpunkte.

Lange war die Gemeinde Kleinmachnow in Potsdam-Mittelmark vergleichsweise wohlhabend. Doch mit dem Wegzug zweier großer Digital-Unternehmen fehlen plötzlich 28 Millionen Euro pro Jahr im Haushalt. Damit muss sich die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister auseinandersetzen, denn der derzeitige Amtsinhaber Michael Grubert (SPD) tritt nach 16 Jahren nicht wieder an. Zur Wahl für sein Amt haben SPD, CDU und Grüne neue Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen geschickt.

Die Bürgermeisterwahl in Kleinmachnow findet am 26. Januar statt. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, findet eine Stichwahl am 16. Februar statt.