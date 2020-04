Berliner Berlin Donnerstag, 23.04.2020 | 13:37 Uhr

Das ist real existierender Populismus. Dann kann man auch gleich alle Schulen und Kitas unbeschränkt öffnen.... Das ist von Verantwortung loslösendes Abschieben Not-wendiger zentraler Entscheidungen des Senats auf die bezirkliche Ebene. Von der "Öffnungs-Debatten-Orgie" zur Öffnungs-"Orgie"? In Erinnerung rufend, was BK Merkel heute in ihrer Regierungserklärung betonte: Wir stehen am ANFANG der Pandemie, nicht an ihrem Ende!