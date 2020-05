Die Abiturprüfungen in Berlin sind nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung trotz der Corona-Pandemie geordnet verlaufen. Am Dienstag hätten rund 4.000 Abiturienten in den Fächern Geografie und Geschichte die letzten Prüfungen geschrieben, teilte die Senatsverwaltung mit.

Die Hygiene- und Abstandsregeln seien auch bei den Prüfungen in den Tagen davor "in aller Regel" eingehalten worden. Die Zahl der Krankmeldungen bewegte sich den Angaben nach bei den fünf Fächern mit den meisten Prüflingen zwischen einem und fünf Prozent, der Durchschnitt der vergangenen Jahre lag bei einem bis drei Prozent.

Bis Anfang Juni wird es noch Nachschreibetermine geben.