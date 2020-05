Frank Bohnsdorf Mittwoch, 13.05.2020 | 09:18 Uhr

Genau das ist richtig. Die Betrachtungsweise des Senats ist viel zu statisch und nicht prozessorientiert. D. h. sind die Prozesse nicht als absolute Zahlen in ihren Momentaufnahmen aufzufassen, sondern als Funktionen und Parameter eines nichtlinearen Systems, was eine spezifische innere Gesetzmäßigkeit umfasst. Ampellösungen sind deshalb nicht wirklich hilfreich.



Es ist ein großes Dilemma, dass es eine Lücke zwischen beratender Expertise und der politischen Entscheidungskompetenz. Es ist ein großes Glück, dass in wir hier in Berlin die weltführenden Experten, wie Prof. Dr. Drosten oder das RKI haben, auch wenn unberufene Nichtqualifizierte das immer wieder in Zweifel ziehen.