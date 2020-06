CD Berlin Samstag, 27.06.2020 | 11:04 Uhr

Dass unsere Maßnahmen offensichtlich nicht überzogen waren, können Sie beim Blick in andere Länder ganz schnell erkennen. Überall, wo weniger strikte Maßnahmen stattfanden, gibt es deutlich mehr Fälle oder gerät die Situation sogar zeitweise außer Kontrolle. Da brauchen Sie nichtmal nach Übersee zu schauen, da reicht schon Europa (England, Schweden). Viele Länder, die gelockert haben, erleben jetzt den Beginn einer zweiten Welle (einige Länder in Asien, Israel). Möchten Sie lieber Verhältnisse wie in den USA, Italien oder Brasilien erleben? Wenn die Menschen reihenweise erkranken, nützt das der Wirtschaft auch nichts. Und selbst in Schweden leidet die Wirtschaft, obwohl dort viel weniger strenge Maßnahmen ergriffen wurden. Da werden wir wohl leider durchmüssen, so oder so.