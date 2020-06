Paula W. Berlin Donnerstag, 04.06.2020 | 08:55 Uhr

Das wir in Berlin derzeit niedrige Fallzahlen haben,ist allen Vernünftigen zu verdanken,die sich seit Monaten an die Coronaregeln gehalten haben. Das COVID19 nicht weg ist,zeigen die Zahlen der tgl. Neuinfizierten. Wue diese Zahlen explodieren können,zeigen die jüngsten Fälle von massenhaft Infizierten in Göttingen, bei div. Schlachthöfen, nach Gottesdiensten und in Restaurants.

Und Genesene sind Infizierte,die nicht an COVID19 gestorben sind. Der Begriff bedeutet nicht,dass sie gesund,weil es zählreiche Folgeschäden an div. Organen geben kann. Zur Risikogruppe gehören nicht nur ALTE,sondern alle mit Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Also auch an Krebs Erkrankte etc. in allen Altersstufen. Keiner weiß,wie stark es ihn erwischt,es gibt keine Medikamente oder Impfung. Alle müssen wir alle weiterhin aufpassen.Es ist leider nicht vorbei.