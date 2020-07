Bild: dpa/Robin

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten - Corona-Tests an Berliner Flughäfen sollen am Mittwoch starten

28.07.20 | 15:58 Uhr

Reiserückkehrer an Flughäfen sollen auf das Coronavirus getestet werden sollen - so haben es die Gesundheitsminister entschieden. Nun steht fest: Ab Mittwoch wird das in Tegel und Schönefeld Realität - und bald wohl auch Pflicht.



An den Berliner Flughäfen sollen sich Reiserückkehrer aus sogenannten Risikogebieten ab Mittwoch auf das Coronavirus testen lassen können. Dafür laufen alle Vorbereitungen, sagte ein Sprecher der Senatskanzlei am Dienstag. Die Tests in den Terminalgebäuden der Flughäfen Tegel und Schönefeld sollen für die Reisenden kostenlos sein. Derzeit sind sie noch freiwillig. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant jedoch, sie verpflichtend zu machen. Die Rückkehrer sollen unter anderem mit Bussen zu den Testzentren transportiert werden,

nachdem sie ihr Gepäck aufgenommen haben. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup geht für Anfang kommender Woche davon aus, dass die Tests per Verordnung auch verpflichtend werden.



Testpflicht könnte noch in dieser Woche kommen

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte am Montag die Testpflicht für Einreisende aus solchen Gebieten mit hohen Fallzahlen angekündigt, die voraussichtlich kommende Woche in Kraft treten soll. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) zeigte sich im rbb-Interview erfreut über die Testpflicht: Sie und andere Länderminister hätten zunächst zwar rechtliche Bedenken gehabt, doch die juristische Prüfung durch das Bundesgesundheitsministerium sei positiv gewesen. Kalayci erinnerte daran, dass Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten sich in Quarantäne begeben müssen, bis das Testergebnis vorliegt. Das werde stichprobenartig kontrolliert. Rückkehrer aus dem Auslandsurlaub können sich bereits seit dem Wochenende auf mehreren Flughäfen in Deutschland auf das Coronavirus testen lassen. Das hatten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seine Kollegen aus den Bundesländern am Freitag beschlossen. Wer keinen negativen Befund hat, muss wie bisher für zwei Wochen in häusliche Quarantäne.



