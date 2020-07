Nach der Ankunft für einen Corona-Test zahlen oder in Quarantäne - vor dieser Wahl stehen bislang Rückkehrer aus Risikogebieten. Ob sich die Rückkehrer daran halten, können die Behörden kaum kontrollieren. Deshalb will der Berliner Senat nun das Testen unterstützen.

Urlauber, die aus Corona-Risikogebieten nach Berlin zurückkehren, müssen künftig den obligatorischen Corona-Test nicht mehr aus eigener Tasche zahlen. "Wir werden jetzt schon die Kosten übernehmen für die Reiserückkehrer, die aus den Risikogebieten kommen", sagte Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) dem rbb.



"Wir haben Arztpraxen, die die Tests machen können und die werden nächste Woche alle in der Lage sein, die Laborkosten abrechnen zu können bei der Kassenärztlichen Vereinigung", so Matz in der rbb-Abendschau am Samstag.