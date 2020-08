Der SPD-Politiker sagte am Donnerstag im Inforadio vom rbb, dass die Grundrechte Versammlungsfreiheit und Unversehrtheit des Lebens gegeneinander abgewogen werden mussten. "Aus der Erfahrung der Demonstration vom 1. August haben wir gesagt, da wird ganz bewusst gegen den Infektionsschutz verstoßen, das ist das Ziel dieser Demonstration." Dabei sei es unerheblich, welche Positionen auf der Demo vertreten würden, so Geisel. Er persönlich würde diese Inhalte aber ablehnen.

Bei dem angemeldeten Protest am kommenden Wochenende handele es sich um denselben Anmelder - und der eigentliche Sinn der Veranstaltung sei es, die Corona-Maßnahmen zu unterlaufen. Hier gehe es auch um das gesundheitliche Gefahrenpotential für Berlinerinnen und Berliner, die Demonstrierenden untereinander, aber auch die Einsatzkräfte der Polizei, so der SPD-Politiker.

Bei der Demo am 1. August habe man es mit Auflagen versucht, so Geisel - diese hätten die Anmelder der Demo anfangs auch akzeptiert. Doch dann wurden diese gezielt missachtet, weshalb die Demonstration aufgelöst wurde.

"Bei der Versammlungsfreiheit halten wir viel aus", so Geisel weiter, "aber jetzt befinden wir uns in einer Pandemie, und da endet das Recht des Einzelnen, sich zu verwirklichen da, wo er andere Menschen gefährdet, und genau an dieser Stelle haben wir eingegriffen, nicht politisch, sondern, um Infektionsschutz durchzusetzen. Versammlungsfreiheit bedeutet ja nicht, dass man das Recht hat, gegen geltendes Recht zu verstoßen".



Dass in der Pressemitteilung zur Verbotsverfügung steht, Berlin solle nicht den Reichsbürgern und Rechtsextremen als Bühne überlassen werden, nennt Geisel seine "persönliche politische Meinung, weil ich eine Haltung habe, aber in der Verbotsverfügung taucht das nicht auf [...] da geht es um Infektionsschutz".

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, erklärte hingegen, dass es Rechtsextremisten nach Einschätzung des BfV nicht gelungen sei, sich an die Spitze der Bewegung der Corona-Demonstrationen zu setzen.