Auch am Sonntag noch Proteste gegen Corona-Politik

Versammlung an Siegessäule aufgelöst

Auch am Sonntag haben Gegner der Corona-Politik des Bundes und der Länder in Berlin protestiert.

Am Nachmittag versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 2.000 Menschen an der Siegessäule. Die Polizei löste die Versammlung auf, weil die Menschen zu eng beieinander standen, wie ein Sprecher erklärte. Dies sei nach der Infektionsschutzverordnung nicht erlaubt.

Die Teilnehmer würden überwiegend weder Abstände einhalten noch einen Mund-Nasen-Schutz tragen, schrieb die Polizei auf Twitter. Die Menschen seien mehrfach per Lautsprecher aufgefordert worden, den Bereich zu verlassen. Es gebe Platzverweise und in Einzelfällen Freiheitsbeschränkungen, um die Identität festzustellen und Personalien aufzunehmen, sagte der Polizeisprecher weiter. Bei der Ansammlung am Großen Stern handle es sich nicht um eine angemeldete Kundgebung.