Nach dem Ende der Sommerferien will das Brandenburger Kabinett am Dienstag die Maskenpflicht in den Schulen außerhalb von Unterrichtsräumen und Pausenhöfen beschließen. Dies hatten Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) bereits in der vergangenen Woche angekündigt.

Zudem entscheidet das Kabinett über weitere Anpassungen bei den Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dazu gehöre die Verordnung zu Großveranstaltungen,

die Quarantäne-Verordnung und die Umgangsverordnung, berichtete eine Sprecherin des Presseamts der Staatskanzlei. Über die Einzelheiten wollen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Gesundheitsministerin Nonnemacher am

Dienstag (15.00 Uhr) in der Staatskanzlei berichten.