Merkel kritisiert Senat: "Es muss in Berlin was passieren"

Am Dienstag berät nicht nur der Berliner Senat über Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, auch die Kanzlerin bespricht sich mit den Länderchefs. In einer Video-Konferenz bemängelte Merkel zuvor die Berliner Corona-Politik.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums kritisch über die Berliner Corona-Politik geäußert. "Es muss in Berlin was passieren", sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums. Demnach äußerte sie zugleich Zweifel, dass die Berliner Landesregierung ernsthaft versuche, Maßnahmen gegen die Ausbrüche einzuleiten.

Am Dienstagnachmittag will die Kanzlerin in einer Videoschaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten und Länderchefs über geeignete Maßnahmen gegen die steigenden Infektionszahlen in der Pandemie beraten. Priorität hätten dabei Schulen, die Kindertagesstätten und die Wirtschaft, sagte die Kanzlerin. Auch über Maßnahmen etwa bei großen Familienfeiern soll in der Runde debattiert werden. So sollten vorher die Gäste erfasst werden, um über diese Anmeldungen die Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Über einen solchen Schritt will am Dienstag auch der Berliner Senat entscheiden. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hatte bereits am Freitag angekündigt, dass in Berlin schon bald wieder Kontaktbeschränkungen gelten könnten. Vorstellbar sei, dass sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen dürften.