Der Senat hatte Ende Juni Kontaktbeschränkungen aufgehoben, nachdem in diesem Zeitraum die Zahl der Neuinfektionen gesunken war. Zur Hochphase der Corona-Pandemie durften Menschen in Berlin höchstens eine haushaltsfremde Person treffen. Denkbar sei nun, dass sich wie bis Ende Juni erneut wieder nur maximal fünf Menschen oder Personen aus zwei Haushalten treffen dürften, so Kalayci.

Die Menschen in Berlin müssen sich womöglich schon bald wieder auf Kontaktbeschränkungen einstellen. Details dazu werde der Senat am kommenden Dienstag erörtern, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) dem rbb am Freitag nach einem Treffen mit Bezirksvertretern.

Nicht verständigt habe man sich auf Maßnahmen wie Alkoholausschank- oder -verkaufsverbote, sagte die Gesundheitssenatorin. Insgesamt zeigte sie sich besorgt: "Wir haben eine sehr ernste Lage in Berlin", so die SPD-Politikerin angesichts der stetig steigenden Zahl an Neuinfektionen. "Wir müssen handeln."



Am Freitag meldeten die Berliner Gesundheitsämter 159 neue Infektionen. Die Corona-Ampel zeigt aktuell bei dem R-Wert und bei der Bettenauslastung jeweils grün. Auf gelb steht nach wie vor die 7-Tage-Inzidenz. Mit aktuell 27,5 nähert sie sich weiter dem roten Bereich, der ab 30 beginnt.



An dem Treffen in der Gesundheitsverwaltung nahmen Vertreter der Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf teil. In diesen Bezirken ist es in den vergangenen Tagen zu besonders vielen Neuinfektionen mit dem Coronavirus gekommen.

Sendung: Abendschau, 25.09.2020, 19:30 Uhr