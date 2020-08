Nachdem Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag vorgeschlagen hat, wegen missachteter Corona-Auflagen ein Alkoholverbot in Bars und Kneipen zu verhängen, schaltet sich nun auch Stephan von Dassel (Grüne), Bezirksbürgermeister in Mitte, ein. Am Dienstag hieß es zwar aus dem Senat, dass man über ein Alkoholverbot "nicht wirklich" nachdenke, so Kultursenator Klaus Lederer (Linke), es müssten aber Regeln durchgesetzt werden.

Von Dassel gibt Kalayci Recht, dass häufig Alkohol das Problem sei. Er denke aber statt über ein Verbot in Bars über Einschränkung im Außerhausverkaufs nach, sagte Dassel am Mittwochmorgen im rbb-Inforadio. Dort könne man sich günstig mit Hochprozentigem versorgen und stehe dann eng um die Spätis, auf den Straßen oder in Gassen zusammen. "Bars wissen bei Kontrollen: Wenn sie sich nicht an die Regeln halten, droht die Schließung", erklärte der Grünen-Politiker.