Ein Wert der Berliner Corona-Warnampel blinkt bereits den zweiten Tag in Folge Rot. Pro 100.000 Einwohner infizierten sich auf Berlin gerechnet in den vergangenen sieben Tagen nachweislich 32,7 Menschen, wie die Gesundheitsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Besonders alarmierend sind dabei die Zahlen für Mitte und Neukölln. Denn weit über diesem Durchschnitt liegt der Wert im Bezirk Mitte jetzt bei 60,7, gefolgt von Neukölln (59,7). Ab einer Zahl von 30 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche springt dieser Teil der Ampel auf Rot.

Der Reproduktionswert für die vergangenen vier Tage lag nach Angaben der Gesundheitsverwaltung bei 0,83 - so viele Menschen steckt ein Corona-Infizierter durchschnittlich an. Hier zeigt die Ampel weiter Grün. Auch bei der Auslastung der Intensivbetten ist Berlin mit 2,6 Prozent weiter im grünen Bereich. Am Donnerstag wurden berlinweit 244 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl auf insgesamt 15.031 Fälle. 12.888 Betroffene gelten als genesen, 137 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 229 (Vortag 228). Im Krankenhaus befinden sich derzeit 103, davon werden 33 Personen intensivmedizinisch behandelt.

Nach deutlicher Kritik der Bundesregierung am Berliner Corona-Management hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller am Donnerstag erklärt, dass Hilfe der Bundeswehr in der Pandemie willkommen ist. Wenn Berlin weiter Soldaten einsetzen könne, etwa zur Nachverfolgung der Infektionsketten, würde er sich sehr freuen, sagte der SPD-Politiker m Abgeordnetenhaus. Er sei dankbar, wenn die Truppe in Berlin weiter helfe.



Am Dienstag hatten die Ministerpräsidenten der Länder in einer Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Reaktion auf zuletzt schneller steigende Infektionszahlen Maßnahmen beschlossen. Die bundesweite Regelung sieht eine Obergrenze für private Feiern vor, sobald sich in einer Woche mehr als 35 von 100.000 Menschen infizieren. In Berlin gilt darüber hinaus ab Samstag eine Maskenpflicht in Bürogebäuden.