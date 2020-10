Angesichts steigender Corona-Zahlen in Berlin verschärft die Bildungsverwaltung nochmal die Regeln: Nach den Herbstferien gilt in Oberstufen und Berufsschulen auch während des Unterrichts eine Maskenpflicht. Die Maßnahme ist allerdings zunächst befristet.

Die Berliner Bildungsverwaltung reagiert mit verschärften Schutzmaßnahmen in Schulen auf das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen. Nach den Herbstferien, also ab kommendem Montag, gilt eine Maskenpflicht in der Oberstufe sowie in Berufsschulen und Oberstufenzentren auch im Unterricht, wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte.

Zudem muss ab Montag das Schulpersonal aller Schulformen in Gemeinschaftsräumen, zum Beispiel in Lehrerzimmern, ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz tragen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Diese Maßnahmen gelten zunächst in der ersten Schulwoche. Ab dem 29. Oktober gilt dann der Corona-Stufenplan [berlin.de], der individuell die Infektionslage an Schulen bewertet und ebenso individuelle Regelungen für die jeweiligen Schulen vorsieht. Für die Berliner Schulen gilt schon jetzt eine Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts sowie im Hort und im Ganztag, beispielsweise in den Pausen auf Gängen und Fluren.