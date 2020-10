Nächste Woche fängt die Schule in Berlin und Brandenburg wieder an, trotz steigender Corona-Zahlen mit voller Besetzung. Die Anweisung bis jetzt: Dick anziehen und Fenster auf. Für den Notfall gibt es einen Stufenplan. Schulleiter Ralf Treptow überzeugt das nicht.

rbb: Herr Treptow, was wird denn in Bezug auf Lüften an Ihrer Schule nach den Herbstferien besser sein als vor den Herbstferien?

Ralf Treptow: Letztlich gar nichts, außer dass es draußen kälter ist und die Kinder sich dann wahrscheinlich wärmer anziehen müssen. Aber ansonsten wird nichts besser sein.