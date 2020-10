Bild: dpa/Heimken

Neue Corona-Regeln in Brandenburg - Kabinett will Obergrenzen für private Feiern beschließen

20.10.20 | 08:31 Uhr

Obergrenzen für private Feiern, Maskenpflicht in Bürogebäuden: Darauf müssen sich Brandenburger in Corona-Hotspot-Gebieten einstellen. Eine bestehende Regelung muss die Landesregierung dagegen am Dienstag streichen: das Beherbergungsverbot.

Die Brandenburger Landesregierung will am Dienstag Maßnahmen zur Eindämmung der wieder stärker aufgeflammten Corona-Pandemie verabschieden. Wie bereits angekündigt, stehen dabei vor allem Regelungen im Vordergrund, auf die sich in der vergangenen Woche die Ministerpräsidenten gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geeinigt hatten.



So werden private Feiern deutlich eingeschränkt. Gestrichen werden soll nach einer Gerichtsentscheidung das Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten. Dieses Verbot war vergangenen Freitag vom Oberverwaltungsgericht gekippt worden.

Obergrenze sinkt auf 25 Personen

Geplant ist, dass ab 35 neuen Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche in diesen Landkreisen und Großstädten nur bis zu 25 statt derzeit 50 Menschen in öffentlichen Räumen und 15 statt 25 Menschen zuhause privat feiern dürfen. Veranstalter von privaten Feiern müssen diese mindestens drei Werktage vor Veranstaltungsbeginn dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Die Meldepflicht besteht ab sechs Teilnehmern außerhalb des eigenen Haushaltes.



Diese verschärfte Regel würden bislang die Landkreise Elbe-Elster, Oder-Spree, Prignitz, Spree-Neiße, Teltow-Fläming sowie die Stadt Frankfurt (Oder) betreffen, wo die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz über den kritischen Wert von 35 gestiegen ist. Seit Montag reiht sich auch die Landeshauptstadt Potsdam in diese Liste ein: Hier liegt die Inzidenz inzwischen bei 38,3.

Auf Cottbus kommt Sperrstunde zu

Cottbus ist mit einer aktuellen Inzidenz von 87,3 das Corona-Risikogebiet in Brandenburg. Ab einem Wert von 50 sollen sich nach dem erwarteten Kabinettsentscheid nur noch bis zu zehn Menschen in der Öffentlichkeit treffen können, ab 23 Uhr soll für Lokale eine Sperrstunde gelten. Für Feiern sollen die Obergrenzen auf zehn Menschen in öffentlichen Räumen und zehn von zwei Haushalten in Privaträumen sinken.



Verabschiedet werden soll am Dienstag auch eine Maskenpflicht für Beschäftigte in Gaststätten sowie Gäste, die sich nicht an ihrem Platz befinden. Das gilt auch bei geschlossenen Gesellschaften in Gaststätten oder sonstigen für Feierlichkeiten angemieteten Räumlichkeiten. Zudem soll nach Berliner Vorbild eine Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden verabschiedet werden, die aber nicht am Schreibtisch gelten soll, sondern nur dann, sobald sich der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten lässt.

Zuletzt 58 neue Fälle

Seit Anfang der Corona-Krise gab es in Brandenburg knapp 5.700 bestätigte Coronavirus-Infektionen. Am Montag kamen 58 neue Fälle hinzu. In der Vorwoche lag die Zahl der Neuinfektionen fast täglich über 100.



Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern hat zuletzt ebenfalls zugenommen. Sie stieg am Montag auf 76, davon werden intensivmedizinisch sechs Personen behandelt. 180 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Brandenburg gestorben.



Sendung: Antenne Brandenburg, 20.10.2020, 7:00 Uhr