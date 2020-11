Lee Berlin Montag, 23.11.2020 | 16:44 Uhr

Lockdown? Teil-Lockdown? Light-Lockdown? Wie immer ihr das nennt, ich sehe in Berlin keinen Unterschied! Alle machen was sie wollen da draußen und es gibt keine Kontrollen, die ich bisher entdeckt habe! Kontrollen sind überwiegend Nachts, tagsüber habe ich bisher keine Kontrollen gesehen, dabei ist tagsüber ebenfalls sehr viel los! Es heißt z.B. an bestimmten Plätzen und Straßen ist Maskenpflicht...Pustekuchen!!!! Weder Masken noch Kontrollen! Und die Bürger? Man soll sich am besten nur mit einer Person treffen bzw. siehe "Regeln"... was ich sehe ist, daß sich viele Personen mit mehreren Leuten an verschiedenen Tagen treffen, also so wie vor der Corona-Zeit. Die Regierung kennt Berlin überhaupt nicht, wie es tickt...der Berliner Bürger macht was er will!!! Denn er weiß es immer besser!!! Ich arbeite mit über 1000 Menschen am Tag zusammen und fahre durch ganz Berlin. Meine Sätze SIND zutreffend!!! Es muß ein echter Lockdown her zum Überleben!!!! Was zögert man da denn noch??? Mehr Tote?