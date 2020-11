unbekannt Dienstag, 10.11.2020 | 15:30 Uhr

Jeder (mündige) Bürger dieses Landes kann frei entscheiden ob er einen solchen Arzt / eine solche Arztpraxis aufsuchen will oder nicht. In Berlin gibt es genug Ärzte/Arztpraxen. Wer etwas gegen das "Maskenverbot" hat sollte entsprechend woanders hin. Problematisch wird es in Gegenden in denen ein Ärztemangel herscht - und erst dort sollte die Bundes-/Landesärztekammer einschreiten. Ansonsten regelt der "freie Markt" das ganze. Und die "Maskenverweigerer" haben derzeit mit "Maskenverbot-Praxen" doch das gefunden was diese haben wollen. Also: Worüber regen sich die Leute auf?