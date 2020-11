Aufgrund hoher Zahlen bei Neuinfektionen und entsprechenden Anstiegen bei den behandlungsbedürftigen Covid-Patienten hatten sich Bund und Länder am Mittwoch auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns sowie zusätzliche Auflagen geeinigt, beispielsweise beim Schulunterricht.



Für Brandenburg soll künftig sogar - noch über die Bund-Länder-Regeln hinausgehend - eine Maskenpflicht für alle Schüler ab der 7. Klasse gelten. Darauf habe sich die rot-schwarz-grüne Koalition verständigt, um die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus einzudämmen, sagte Bildungsministerin Britta Ernst am Donnerstag im Interview des rbb-Inforadios.



In den Landkreisen Spree Neiße und Oberspreewald-Lausitz sowie in Cottbus - wo es besonders hohe Infektionszahlen gibt - sollten ältere Schüler der Oberstufe in den Wechselunterricht geschickt werden, kündigte die Ministerin an. Dies gelte nicht für die Abschlussklassen und nicht für jede Schule. "Wenn es an einer Schule überhaupt kein Infektionsgeschehen gibt, müssen wir auch nicht die Schüler nach Hause schicken."